Torna la domenica mattina al cinema Sivori con Cine colazione
Iniziare la domenica mattina al cinema. Dal 9 novembre al 14 dicembre 2025 al Sivori (salita S. Caterina 54 r, Genova, tel. 010 583261 o 010 5532054) torna "Cine colazione", un'iniziativa di Circuito, prodotta da Alesbet e Centro Culturale Carignano.Ogni domenica il Sivori apre le porte della.
