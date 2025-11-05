Torna la domenica mattina al cinema Sivori con Cine colazione

Genovatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Iniziare la domenica mattina al cinema. Dal 9 novembre al 14 dicembre 2025 al Sivori (salita S. Caterina 54 r, Genova, tel. 010 583261 o 010 5532054) tornaCine colazione”, un’iniziativa di Circuito, prodotta da Alesbet e Centro Culturale Carignano.Ogni domenica il Sivori apre le porte della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

torna domenica mattina cinemaTorna la domenica mattina al cinema Sivori con “Cine colazione” - 010 583261 o 010 5532054) torna “Cine colazione”, un’iniziativa di Circuito, ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Torna Domenica Mattina Cinema