Rosalia Luce di popolo spettacolo teatrale a Cardillo per celebrare la Santuzza

Dopo mesi di laboratori teatrali, di mimo e di canto nati nei quartieri di Cardillo e Tommaso Natale, il progetto Rosalia. Luce di popolo debutta in scena il 25 ottobre, al Teatro della Parrocchia Santa Silvia e replica il 26 ottobre presso il bene confiscato "Elementi Creativi" a Cardillo.