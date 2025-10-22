Rosalia Luce di popolo spettacolo teatrale a Cardillo per celebrare la Santuzza
Dopo mesi di laboratori teatrali, di mimo e di canto nati nei quartieri di Cardillo e Tommaso Natale, il progetto Rosalia. Luce di popolo debutta in scena il 25 ottobre, al Teatro della Parrocchia Santa Silvia e replica il 26 ottobre presso il bene confiscato "Elementi Creativi" a Cardillo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
