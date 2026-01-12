Viale Cossetti parte il cantiere | come cambiano viabilità e mercato

Lunedì 12 gennaio sono iniziati i lavori in viale Cossetti, interessando la posa di sottoservizi e il rifacimento del manto stradale. L’intervento prevede anche l’eliminazione delle barriere architettoniche, con l’obiettivo di migliorare la viabilità e l’accessibilità dell’area. Questi interventi, di natura infrastrutturale, si inseriscono in un piano di riqualificazione volto a rendere più funzionale e sicuro il quartiere.

Sono partiti lunedì 12 gennaio i lavori in viale Cossetti, con cantieri dedicati alla posa di sottoservizi e al rifacimento del manto stradale, con l'eliminazione delle barriere architettoniche. I lavori dureranno circa quattro mesi e creeranno in particolare delle modifiche alla sosta (con i.

PORDENONE. I LAVORI IN VIALE COSSETTI. Lunedì 12 gennaio 2026 inizieranno i lavori per la riqualificazione stradale di viale Cossetti, piazzetta dei Domenicani e di una porzione marginale di via F.lli Bandiera.L'intervento prevede principalmente il rifaci

