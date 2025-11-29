Giardini Speyer e viale Baracca confermate le ordinanze antidegrado e anti-alcol fino al 31 maggio

Con l’obiettivo di contrastare fenomeni di degrado urbano e ambientale, tutelando la sicurezza e l’ordine pubblico, e in considerazione dei positivi effetti ottenuti in casi analoghi, sono state rinnovate dall’1 dicembre al 31 maggio le ordinanze antialcol e antidegrado nelle zone dei giardini. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

GIRIAMO QUESTA TRISTE TESTIMONIANZA "STAZIONE DI RAVENNA GIARDINI SPEYER ZONE LIMITROFE Le "FAMOSE BANDE DI SPACCIATORI" presenti in zona, le "FAMOSE PERSONE ARCINOTE E STRACONOSCIUTE" che creano scompiglio pres - facebook.com Vai su Facebook

