Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-01-2026 ore 17 | 25

L'aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 12 gennaio 2026 alle 17:25 segnala un’intensificazione del traffico sul raccordo anulare, con code su entrambe le carreggiate esterne e interne. Rallentamenti sono presenti lungo la Roma Fiumicino, tra Cassia bis, Salaria, e sulla Roma Teramo, con congestioni anche sulla Flaminia, la Salaria e la Cassia Veientana a causa di un veicolo in panne. La circolazione ferroviaria sulla linea Roma-An

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare Dov'è il traffico si va intensificando su entrambe le carreggiate in esterna code a tratti a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana in interno code tra Cassia bis Salaria e proseguendo tra Bufalotta Roma Teramo sulla stessa Roma Teramo rallentamenti lungo il tratto Urbano a partire da Portonaccio fino a Tor Cervara Verso il raccordo sempre in uscita dalla città rallentamenti sulla Flaminia tra Corso Francia & via di Grottarossa e sulla Salaria tra via Prati Fiscali e l'aeroporto del spostiamo infine sulla Cassia Veientana dove a causa di un veicolo in panne ci sono incolonnamenti tra via della Giustiniana a Castel de' ceveri in direzione di Viterbo in chiusura il trasporto ferroviario sulla linea Roma Ancona la circolazione è in graduale ripresa rallentata in precedenza per Verifiche Tecniche tra Orte Terni i treni Intercity e regionali hanno accumulato ritardi fino a 90 minuti con limitazioni e cancellazioni da Gian Guido Lombardi e astrali in mobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-01-2026 ore 17:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 17:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-12-2025 ore 17:25 Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-01-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-01-2026 ore 18 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 15 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-01-2026 ore 17:25 - Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare Dov'è il ... romadailynews.it

#Viabilità | #Roma | #12gennaio Pericolo di ghiaccio sulle strade urbane ed extra urbane a ridosso di aree verdi e corsi d'acqua Ridurre la velocità e procedere con cautela #Luceverde - facebook.com facebook

#Roma #viabilità Via Salaria, per le conseguenze del maltempo la strada è chiusa nel tratto compreso tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario. Direzione Tangenziale Est traffico deviato su via di Tor Fiorenza. x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.