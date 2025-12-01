Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-12-2025 ore 17 | 25

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti sulla diramazione Roma Sud rimosso l'incidente causato da un tamponamento tra tre auto con circolazione ora scorrevole tra San Cesareo e Monte Porzio Catone in direzione del raccordo come anche sulla A1 roma-napoli tra Valmontone e la diramazione Roma Sud rimosso l'incidente anche sulla carreggiata interna del raccordo anulare ma permangono ripercussioni tra Cassia e aria segnaliamo ora la presenza di un altro sinistro in carreggiata esterna all'altezza dello svincolo per La 24 e crea disagi alla viabilità a partire dalla Prenestina con ripercussioni anche in interna da centrale del latte sono invece per traffico intenso le code a tratti in esterna tra Roma Fiumicino Ostiense Tra Pontina e Tuscolana come anche quelle in interna tra Roma Aurelia è proprio sulla Roma Fiumicino segnaliamo rallentamenti tra via della Magliana & via del Cappellaccio direzione Eur è in direzione opposta tra ANSA del Tevere e il raccordo con in entrambi i sensi di marcia anche sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale in direzione del centro e te la tangenziale Togliatti in direzione del raccordo usciamo dall'anello cittadino Ilaria ancora rallentamenti nei due sensi di marcia su via Tiburtina tra Sette Ville albuccione su via Casilina Torre Gaia e la Borghesiana mentre un veicolo in panne la causa delle code sulla Cassia Veientana tra via della Giustiniana Santa Cornelia in direzione Formello in chiusura il trasporto ferroviario per lavori di manutenzione programmata nella stazione di Roma San Pietro nella giornata di oggi treni delle linee Roma Pisa della fl3 roma-viterbo subiranno cancellazioni e variazioni tutti i dettagli sono disponibili sul nostro sito in Abilita punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

