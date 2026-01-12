Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-01-2026 ore 16 | 25

L'informazione sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 12 gennaio 2026 alle ore 16:25 evidenzia rallentamenti sul Grande Raccordo Anulare, tra Fiorentina e Roma, e sulla via Cassia, a causa di traffico intenso e lavori in corso. Si registrano inoltre code sulla strada Tiberina per un cantiere e in zona Monterotondo per un incidente. Si consiglia di pianificare i propri spostamenti tenendo conto delle condizioni attuali.

Astral infomobilità infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare traffico rallentato tra Fiorentina e Roma in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si rallenta tra casa e Salaria che più avanti tra le uscite Tiburtina e Prenestina sul tratto Urbano rallentamenti tra la Togliatti e lo svincolo per torcere direzione Grande Raccordo Anulare percorrendo via Cassia si sta in coda per l'intenso traffico sul Grande Raccordo del via Trionfale direzione Viterbo mentre sulla strada provinciale Tiberina un cantiere attivo e genera code athens della Torretta Flaminia nei due sensi di marcia a TV senza unico alternato prestare attenzione a Monterotondo percorrendo la strada provinciale San Martino con incidente rallenta il traffico altezza via Montedoro nei marciapiedi veloce nostra alle infobit Hai tutto il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-01-2026 ore 16:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 16:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-12-2025 ore 16:25 Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-01-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-01-2026 ore 18 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 15 | 25. #Viabilità | #Roma | #12gennaio Pericolo di ghiaccio sulle strade urbane ed extra urbane a ridosso di aree verdi e corsi d'acqua Ridurre la velocità e procedere con cautela #Luceverde - facebook.com facebook #Roma #viabilità Via Salaria, per le conseguenze del maltempo la strada è chiusa nel tratto compreso tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario. Direzione Tangenziale Est traffico deviato su via di Tor Fiorenza. x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.