Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-12-2025 ore 16 | 25

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con l'incidente sulla formazione Roma Sud a causa del sinistro ci sono 2 km di coda tra lo svincolo per la diramazione Roma sud e Monte Porzio Catone in direzione del raccordo con ripercussioni anche sulla A1 Roma Napoli dove ci sono rallentamenti in direzione della Capitale tra Valmontone e proprio la diramazione Roma Sud segnaliamo un incidente anche sulla carreggiata interna del raccordo anulare dove a causa del loro Ci sono code tra Cassia e Salaria sempre l'interna sono invece per traffico intenso le code a tratti tra Centrale del Latte Prenestina e tra Casilina e Appia rallentamenti per traffico intenso Anche in esterna da Roma Fiumicino a Ostiense e poi tra Pontina e Tuscolana code anche sulla Roma Fiumicino tra via della Magliana & via del Cappellaccio in direzione EUR e sul tratto Urbano della tra Portonaccio e tangenziale in direzione centro e tra Togliatti e Tor Cervara in direzione del raccordo usciamo dall'anello cittadino per segnalare rallentamenti nei due sensi di marcia via Tiburtina tra sette ville albuccione e su via Casilina Torre Gaia e la Borghesiana mentre è un veicolo in panne la causa delle code su via Cassia bis Veientana tra via della Giustiniana Cornelia in direzione Formello Infine per il trasporto pubblico capitolino ricordiamo che fino al prossimo venerdì 5 dicembre sulla metro A direzione Anagnina il servizio al limite Subaugusta ATV bus sostitutivi nel tratto tra Subaugusta ramina con fermata intermedia anche presso la stazione di Cinecittà da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

