Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-01-2026 ore 13 | 25

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 12 gennaio 2026 alle 13:25. Si segnalano code tra Torrenova e il raccordo anulare in direzione di quest’ultimo, mentre il traffico sul Raccordo Anulare risulta scorrevole. Rallentamenti si registrano sulla Salaria tra Santa Colomba e Settebagni, e sulla Flaminia all’altezza di via dei Due Ponti. L’incidente sulla Pontina è stato risolto, ma permangono cantieri e lavori che

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla diramazione Roma Sud code per traffico tra Torrenova e raccordo anulare in direzione di quest'ultimo ci spostiamo sul Raccordo Anulare dove la circolazione si presenta scorrevole In entrambe le carreggiate diamo uno sguardo alle consolari la Salaria un incidente causa code tra tenuta Santa Colomba e Settebagni In entrambe le direzioni sulla Flaminia rallentamenti all'altezza di via dei Due Ponti anche qui nei due sensi di marcia andiamo nel quadrante della capitale sulla Pontina risolto un incidente avvenuto in precedenza tra Spinaceto e via di valleranello in direzione Roma la circolazione è tornata regolare in direzione Latina per lavori in corso per ma sono le coda all'altezza di Campoverde diamo uno sguardo ai cantieri autostradali sulla A1 Roma Napoli per consentire alcuni lavori di manutenzione e sostituzione della segnaletica verticale a partire da questa alle ore 22 fino alle ore 6 di domani mattina sarà chiuso lo svincolo di Ceprano in uscita per chi proviene da Roma si consiglia di utilizzare lo svincolo di Frosinone è sempre per i cantieri sulla A12 Roma Tarquinia a partire da questa sera alle ore 22 fino a domani mattina alle 4 per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza sarà istituita la chiusura dello svincolo di Cerveteri Ladispoli in uscita per chi viene dalla statale Aurelia uscita consigliata a Santa Severa Santa Marinella in chiusura e trasporto ferroviario sulla ferrovia Roma Napoli via Formia proseguono fino al 13 febbraio i lavori di manutenzione programmata Nelle stazioni di Villa Literno e minturno-scauri alcuni treni regionali possono subire variazioni e cancellazioni di percorso da Paola ciuffa e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio fatto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte di un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infobuild. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

