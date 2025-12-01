Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-12-2025 ore 13 | 25

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio viabilità che rimane scorrevole su carreggiate del grande raccordo anulare invece di Manet complicata la situazione sulla statale Pontina a causa di un mezzo pesante in panne ci sono lunghi incolonnamenti da Spinaceto fino a Castel di Decima in direzione di mattina poi permangono rallentamenti a causa di un precedente incidente oramai rimosso sul tratto Urbano della Roma Teramo altezza Togliatti in direzione del centro

