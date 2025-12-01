Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-12-2025 ore 12 | 25

Astral infomobilità nuovamente Bentrovati con l'informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio azione della viabilità ripristinata Sulle carreggiate del grande raccordo anulare ad eccezione di rallentamenti tra la Nomentana fino allo svincolo della Roma Teramo in carreggiata interna invece traffico rallentato sul tratto della Roma Teramo da Tor Cervara fino alla tangenziale in direzione del centro ci spostiamo sul versante sud della capitale sulla via Pontina un incidente crea code all'altezza di Spinaceto in direzione di Pomezia per ricordiamo che sui settori costieri la protezione civile ha diramato l'allerta meteo gialla per le giornate di oggi e domani Grazie per l'attenzione da Marco cellucci e la sala A più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-12-2025 ore 12:25

