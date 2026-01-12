Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-01-2026 ore 10 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si può regolare sulle principali strade e autostrade della nostra regione ad eccezione del raccordo anulare dove segnaliamo rallentamenti in carreggiata esterna dalla Appia Latina mazione Roma Sud in interna code a tratti da via Mazzone Roma Sud Anagnina ci sposiamo nel quadrante sud della capitale sulla Pontina ha risolto l'incidente avvenuto all'altezza dello svincolo per via Laurentina la circolazione è tornata regolare in direzione Roma segnaliamo code per traffico all'altezza di Spinaceto in direzione del raccordo anulare rimanendo a sud della capitale informiamo che sulla provinciale velletri-anzio risolto un incidente all'altezza di Cori la circolazione Anche qui è tornata regolare sulla provinciale 49 via polenta è stato riaperto il tratto tra via Ripatransone e via Lunano all'altezza di Corcolle in direzione Tivoli in precedenza chiuso a causa della presenza Cambiamo argomento e passiamo a trasporto pubblico sulla ferrovia termini Centocelle la circolazione rallentata In entrambe le direzioni mentre sulle linee b&b 1 della metropolitana la circolazione è tornata regolare tra Laurentina e Rebibbia da Paola ciuffa e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

Dalla Regione Lazio 50 milioni per la metro C di Roma - La regione Lazio annuncia lo stanziamento di 50 milioni di euro, risorse che garantiranno la continuità dei lavori. rainews.it

#Viabilità | #Roma Via Edmondo de Amicis, chiusa dal #4gennaio, per motivi di sicurezza, fino a cessate esigenze Dettagli https://buff.ly/7HUSSZE @Emergenza24 | #Luceverde - facebook.com facebook

#Roma #viabilità Via Salaria, per le conseguenze del maltempo la strada è chiusa nel tratto compreso tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario. Direzione Tangenziale Est traffico deviato su via di Tor Fiorenza. x.com

