La viabilità nella regione Lazio al 10 gennaio 2026 segnala code e rallentamenti su diverse arterie, tra cui l'A24, il Raccordo Anulare e la via Appia, a causa di traffico intenso e nevicate. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo e alle eventuali restrizioni, come l'obbligo di dotazioni invernali. Si raccomanda di consultare aggiornamenti prima di mettersi in viaggio.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sul tratto Urbano della A24 code per traffico intenso tra Portonaccio e tangenziale est verso il centro sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna rallentamenti tra Ardeatina e Tuscolana in interna file tra Flaminia e Salaria ci spostiamo su via Appia nei pressi dei centri abitati di Frattocchie Albano Laziale e Genzano di Roma nei due sensi di marcia su via Cassia code a tratti tra Olgiata e la Giustiniana In entrambe le direzioni consigliamo di prestare attenzione a causa di nevicate in corso visto l'allerta meteo di oggi per neve e ghiaccio segnaliamo neve nella zona degli Altipiani di Arcinazzo che sulle località sciistica di Campocatino e Campo Staffi Sul valico di forca d'acero tra la regionale 66 di Sora e il comune di Opi nel Reatino tra Borgorose sulla salto cicolana e sulle strade per il Terminillo sia da Rieti che da leonessa in zona neve anche sulla Salaria nei territori tra matrici accumuli ci sposiamo nel viterbese nevicate nei territori dei comuni di Latera e di San Lorenzo che nella zona del lago di Vico tra San Rocco e San Martino al Cimino infine ricordiamo l'obbligo di dotazione invernale con matrici invernali o catene da neve a bordo da Giorgia Londra salifou mobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-01-2026 ore 12:25

