Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-01-2026 ore 09 | 10

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 12 gennaio 2026 alle 09:10. Si segnalano code e rallentamenti su diverse arterie, tra cui il Raccordo Anulare, la A24 e le principali consolari, a causa di incidenti, ghiaccio e traffico intenso. Si consiglia prudenza alla guida e di consultare le fonti ufficiali per aggiornamenti in tempo reale. La situazione richiede attenzione, soprattutto in previsione delle condizioni invernali che persistono fino a metà aprile.

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code dalla Cassia Veientana alla Salaria dalla diramazione Roma nord alla Tiburtina in esterna si sta in coda dalla Roma Fiumicino alla via del mare dalla Appia alla Casilina Ci possiamo sul tratto Urbano della A24 incolonnamenti tra Tor Cervara il bivio per la tangenziale est verso il centro in direzione opposta code tra via Togliatti e raccordo anulare sulla Roma Fiumicino si sta in coda tra via della Magliana & via del Cappellaccio in direzione Eur diamo uno sguardo ora alle consolari in ingresso della capitale sulla Flaminia file tra il raccordo in via dei Due Ponti sulla sala rallentamenti tra Monterotondo Scalo e tenuta Santa Colomba è più avanti tra Villa Spada è l'aeroporto dell'Urbe tutto ricordiamo in direzione centro sulla Casilina invece si procede a rilento in entrambi elezioni all'altezza di Borghesiana sulla provinciale 49 via polense a causa della presenza di ghiaccio chiuso il tratto tra via ripatrasone via Lunano l'altezza di Corcolle in direzione Tivoli Si raccomanda pertanto prudenza alla guida infine su via Maremmana Inferiore a causa di un incidente permangono le code all'altezza a vocabolo campetella In entrambe le lezioni segnaliamo Inoltre un altro incidente sulla provinciale velletri-anzio Dov'è un tamponamento che ha coinvolto 4 veicoli causa coda all'altezza di Cori attivo senso unico alternato ci spostiamo nel quadrante sud della capitale sulla Pontina code a tratti tra via dei rutuli è via Laurentina in direzione del raccordo anulare e più avanti nella stessa direzione si sta in tra Pomezia e Castel Romano su via Cristoforo Colombo risolto l'incidente avvenuto in precedenza permangono code tra via di Malafede e mezzo cammino verso l'Eur Cambiamo argomento e passiamo al trasporto Le Vigne b&b 1 della metropolitana la circolazione ancora rallentata tra Laurentina e Rebibbia Infine per il trasporto ferroviario sulla ferrovia Roma Pisa la circolazione è tornata regolare prossimità di Santa Severa per un guasto tecnico avvenuto all'infrastruttura i treni possono subire ritardi cancellazioni o variazioni di percorso da Paola ciuffa e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infobuild. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-01-2026 ore 09:10

