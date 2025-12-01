Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-12-2025 ore 09 | 10
Astral infomobilità nuovamente Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio subito un aggiornamento sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare prestare attenzione per materiale pericoloso disperso che crea code dalla galleria Appia fino all'uscita a Laurentina poi code tra la diramazione Roma nord fino allo svincolo della Roma Teramo mentre in esterna sempre code tra Casilina e svincolo Tiburtina poi lunghi incolonnamenti sul tratto Urbano della Roma Teramo dal casello di Settecamini fino alla tangenziale in direzione del centro nella stessa direzione Ci sono code sulla Flaminia Salaria rispettivamente dal raccordo per i pendolari invece che stanno raggiungendo la capitale sulla via Pontina si rallenta da Pomezia a Castel di Decima sulla Roma Fiumicino altri coda da via della Magliana fino a via del Cappellaccio in direzione dell'EUR molto trafficati centri urbani di Grottaferrata e Frascati un incidente crea code sulla via Appia altezza via dei Laghi in direzione del raccordo infine Enrico l'allerta di meteo gialla diramata dalla Protezione Civile su tutta la costa della regione Lazio con possibili rovesci e temporali è tutto Grazie per l'attenzione da Marco Cilluffo e la sala più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
