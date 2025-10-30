Controlli straordinari a Librino un arresto | scattano sanzioni per oltre 60mila euro

Controlli interforze ad "alto impatto”, oggi a Librino a seguito delle decisioni dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Le verifiche delle forze dell'ordine hanno riguardato in particolare le zone di viale Bummacaro e viale Moncada. I risultati dell’operazione Nel corso. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Altre letture consigliate

Otto pattuglie dei Carabinieri al lavoro fra le 16 e la mezzanotte per i controlli straordinari a Bagnolo Mella e Manerbio. #BagnoloMella #Brescia #Carabinieri #controlli #Manerbio - facebook.com Vai su Facebook

Controlli straordinari a Sestri Ponente, oltre 70 persone identificate https://ift.tt/bgL703y https://ift.tt/mwe24I8 - X Vai su X

Controlli straordinari della Polizia nel centro storico: un arresto, due denunce e sanzioni per 2.000 euro - Proseguono i controlli straordinari della Polizia nel centro storico di Genova: un arresto, due denunce, oltre 100 persone identificate e sanzioni amministrative per circa 2. Segnala ligurianotizie.it

Pesaro, controlli straordinari sul lungomare: arrestato un ricercato per rapina - Pesaro, 13 giugno 2025 – Con l’arrivo dell’estate, la Questura di Pesaro e Urbino rafforza la presenza delle forze dell’ordine lungo il litorale, in particolare tra viale Trieste e il porto, per ... Da ilrestodelcarlino.it

Nove arresti e tre denunce nei controlli al Miralfiore e in stazione - È il bilancio dell’ultima campagna di controlli straordinari nelle aree più sensibili della città: i ringraziamenti del Prefetto Greco ai carabinieri del battaglione Toscana ... Secondo msn.com