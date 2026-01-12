Venezuela Salis | Felice per Trentini so cosa si prova in questi momenti
Venezuela, Salis: “Felice per Trentini, so cosa si prova in questi momenti”. LaPresse riporta le parole di Salis, che esprime soddisfazione per la fine di un difficile periodo per Alberto e la sua famiglia. Pur riconoscendo che avrebbe preferito che tutto si fosse concluso prima, la sua gioia si concentra sulla positiva conclusione di questa difficile situazione.
(LaPresse) “Ovviamente sono molto contenta che questo incubo per Alberto e i suoi cari sia finito. Doveva finire molto prima certo ma sono molto contenta. È una buona notizia che possa tornare a casa. Capisco bene il sollievo che prova in questo momento. Quando sai che stai uscendo sei molto confuso, anche io non sapevo cosa avrei trovato fuori. Quando sei detenuto all’estero, non hai molte notizie su quello che succede in Italia. Ci sono quindi due momenti, uno è quando esci proprio e l’altro quando torni a casa. Il sollievo la gioia e la leggerezza come se si sciogliesse un nodo”. Ilaria Salis, Deputata di AVS, interviene sulla liberazione del cooperante italiano Alberto Trentini. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Venezuela, Alberto Trentini libero dopo 423 giorni. Le prime parole: «Posso fumarmi una sigaretta? Sono felice, non sono stato maltrattato»
