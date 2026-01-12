Venezuela Alberto Trentini libero dopo 423 giorni Le prime parole | Posso fumarmi una sigaretta? Sono felice non sono stato maltrattato

Dopo 423 giorni di detenzione, Alberto Trentini è stato rilasciato in Venezuela. Le sue prime parole sono state: «Posso fumarmi una sigaretta? Sono felice, non sono stato maltrattato». Trentini ha dichiarato che tutto è avvenuto improvvisamente e, grazie all’Italia, si sente sollevato e grato per il risultato. La vicenda si inserisce in un contesto complesso di relazioni internazionali e di vicende di cattura e rilascio di cittadini italiani.

«È successo tutto all’improvviso. Non sapevamo nulla della cattura di Nicolas Maduro. Sono felice e ringrazio l’Italia. Adesso posso fumare una sigaretta? ». Sono queste le prime parole di Alberto Trentini, cooperante veneto, rilasciato nella notte dalle autorità venezuelane insieme a Mario Burlò. La notizia della loro liberazione era stata comunicata in mattinata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. «Alberto Trentini e Mario Burlò sono finalmente liberi e si trovano presso l’ambasciata d’Italia a Caracas. Ho appena informato il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha seguito la vicenda con grande attenzione fin dall’inizio», ha dichiarato il vicepremier. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Alberto Trentini libero: i 423 giorni in cella in Venezuela tra pressioni diplomatiche e frizioni Leggi anche: Le prime parole di Alberto Trentini libero, la telefonata con madre e fidanzata, quella sigaretta desiderata, ora il ritorno in Italia (sull’aereo ci sarà una psicologa) La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Chi è Alberto Trentini, il cooperante liberato dopo oltre 400 giorni di detenzione in Venezuela; Alberto Trentini è libero. Il cooperante italiano tornerà in Italia con Mario Burlò; Alberto Trentini è libero: il cooperante italiano e Mario Burlò sono nell’ambasciata italiana a Caracas; La famiglia di Trentini: In Alberto e in noi ferite difficilmente guaribili. Venezuela, Alberto Trentini è libero: la gioia dei familiari in un comunicato - L'incubo è finito, Alberto Trentini è tornato in libertà dopo 423 giorni di detenzione nelle carceri di Caracas, in Venezuela. rainews.it

