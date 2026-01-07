Trentini e Gallo prigionieri in Venezuela Cosa possono fare Meloni e Milei

Al momento, Trentini e Gallo sono ancora nelle mani delle autorità venezuelane. Le possibilità di intervento da parte di Meloni e Milei si concentrano su iniziative diplomatiche e diplomatico-umanitarie per garantire la loro liberazione. Oltre ad Alberto Trentini, cooperante italiano arrestato nel novembre 2024, si trova anche un cittadino argentino prigioniero nel paese. La situazione richiede un'azione coordinata e attenta per tutelare i diritti dei detenuti.

Venezuela, Meloni: «Legittima difesa Usa». Il pressing per liberare l'italiano Trentini, in carcere a Caracas; Trentini, diplomazia al lavoro: «Trattative in corso per Alberto». E le ong venezuelane lo citano fra i casi-simbolo; Alberto Trentini, le ore sospese per la situazione in Venezuela; Nahuel Gallo, il ‘Trentini argentino’: Buenos Aires chiede liberazione del gendarme detenuto in....

trentini gallo prigionieri venezuelaAggiornamenti sulla situazione di Alberto Trentini in Venezuela - Il governo italiano sta lavorando attivamente per la liberazione di Alberto Trentini, detenuto in Venezuela da oltre un anno. notizie.it

trentini gallo prigionieri venezuelaNon solo Trentini: 28 i detenuti "politici" italiani in Venezuela. Ecco chi sono - I dati raccolti da Avvenire rivelano un numero alto di persone trattenute nelle carceri perché oppositori di Maduro o con accuse pretestuose. avvenire.it

trentini gallo prigionieri venezuelaA Capodanno scarcerati altri 88 prigionieri politici in Venezuela. Gli italiani Trentini e Pilieri restano in carcere - Tajani fa un passo avanti e ribadisce "il primato del diritto internazionale" in riferimento alle tensioni nei Caraibi ... ilfattoquotidiano.it

