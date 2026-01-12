Il Venezuela ha annunciato la liberazione di Alberto Trentini, dopo un lungo periodo di detenzione ingiusta. Moretti esprime soddisfazione per questa notizia, ringraziando le diplomazie e le istituzioni coinvolte, oltre alla madre Armanda, che si è impegnata con determinazione. La notizia rappresenta un importante passo verso la giustizia e il rispetto dei diritti umani.

Roma, 12 gen (Adnkronos) - "Alberto Trentini è finalmente libero dopo una lunghissima e ingiusta detenzione: una notizia che ci rende felici e per la quale desidero ringraziare le diplomazie e le istituzioni che hanno lavorato a questo risultato e soprattutto la mamma Armanda che si è battuta come una leonessa". Lo dice Alessandra Moretti, europarlamentare del Pd. "In questi 420 giorni di carcere a Caracas non abbiamo mai smesso di far sentire la nostra voce per la liberazione del giovane cooperante ed ora finalmente può tornare alla sua famiglia, che non ha mai perso la speranza di riabbracciarlo”, aggiunge Moretti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Venezuela: Moretti, 'immensa gioia per liberazione Trentini'

Leggi anche: Venezuela: liberati Alberto Trentini e Mario Burlò, l'annuncio del ministro Tajani. Meloni: «Gioia per la loro liberazione»

Leggi anche: Venezuela: scarcerati Alberto Trentini e Mario Burlò, l'annuncio del ministro Tajani. Meloni: «Gioia per la loro liberazione»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Jacques e Jessica Moretti «comprarono una Maserati con 70mila euro dei fondi Covid»: l'indagine del 2020, altri due filoni di inchiesta sui coniugi titolari de "Le Constellation" - facebook.com facebook