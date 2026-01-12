Venezuela | scarcerati Alberto Trentini e Mario Burlò l' annuncio del ministro Tajani Meloni | Gioia per la loro liberazione

Il ministro Tajani ha annunciato la scarcerazione di Alberto Trentini e Mario Burlò, detenuti in Venezuela da oltre 400 giorni. La premier Meloni ha espresso soddisfazione per questa notizia. Tra le notizie correlate, si evidenzia il lavoro svolto dalla ONG francese, premiata con il Nobel per la Pace, che ha contribuito alla vicenda del cooperante ancora incarcerato nel paese sudamericano.

Chi è il cooperante incarcerato in Venezuela da oltre 400 giorni: il lavoro per la Ong francese premio Nobel per la Pace.

Alberto Trentini è stato liberato - Tajani: Sono in buone condizioni e si trovano nella sede dell'ambasciata ita ... today.it

Alberto Trentini è stato liberato: il cooperante è nella sede dell'ambasciata italiana a Caracas. Con lui anche Mario Burlò - Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell’ambasciata d’Italia a Caracas. ilmessaggero.it

I racconti degli scarcerati in Venezuela: “Non sapevamo nemmeno della cattura di Maduro” x.com

#Venezuela Scarcerati Luigi Gasperin e Biagio Pilieri (giornalista italo-venezuelano). Dopo l'annuncio del nuovo governo guidato dalla Rodriguez della liberazione di alcuni detenuti stranieri, si spera per il cooperante #AlbertoTrentini. - facebook.com facebook

