Venezuela | liberati Alberto Trentini e Mario Burlò l' annuncio del ministro Tajani Meloni |  Gioia per la loro liberazione

Il ministro Tajani ha annunciato la liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò, detenuti in Venezuela da oltre 400 giorni. La presidente Meloni ha espresso soddisfazione per questa notizia. Si tratta di un cooperante coinvolto in attività della ong francese riconosciuta con il Nobel per la Pace, il cui lavoro ha rappresentato un impegno significativo nel contesto internazionale.

Chi è il cooperante incarcerato in Venezuela da oltre 400 giorni: il lavoro per la Ong francese premio Nobel per la Pace. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

