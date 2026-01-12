Venezuela liberi Alberto Trentini e Mario Burlò | l’aereo da Roma è già partito

Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati in Venezuela dopo oltre un anno di detenzione senza accuse ufficiali. Il loro rilascio avviene il 12 gennaio 2026 e i due italiani si trovano ora presso l’ambasciata italiana a Caracas, dove sono al sicuro. La notizia segna una conclusione positiva a una lunga attesa per i rispettivi familiari e rappresenta un passo importante nelle relazioni diplomatiche tra Italia e Venezuela.

Dopo oltre un anno di attesa, Alberto Trentini e Mario Burlò sono finalmente liberi. I due italiani, trattenuti in Venezuela senza accuse formali, sono stati rilasciati il 12 gennaio 2026 e si trovano al sicuro nell'ambasciata italiana a Caracas. Un aereo è già decollato da Roma per riportarli a casa. La premier Giorgia Meloni ha parlato direttamente con loro, esprimendo soddisfazione per l'esito positivo della vicenda. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha definito la liberazione "un forte segnale" da parte delle autorità venezuelane e il risultato di un intenso lavoro diplomatico che potrebbe aprire una nuova fase nei rapporti tra Italia e Venezuela.

