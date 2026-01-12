Venezuela Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi Tajani | presto in Italia

Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati e si trovano presso l’ambasciata d’Italia a Caracas. La notizia è stata comunicata questa mattina dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani. La loro liberazione rappresenta un passo importante nelle relazioni diplomatiche tra Italia e Venezuela. Restano da seguire eventuali sviluppi e il ritorno in Italia dei due cittadini italiani.

«Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell'ambasciata d'Italia a Caracas». Lo ha annunciato stamattina il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. «Ho appena comunicato la notizia al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha sempre seguito la vicenda in prima persona», prosegue il vicepremier. «I nostri due connazionali sono in buone condizioni», ha fatto sapere la Farnesina. «Presto rientreranno in Italia», ha annunciato Tajani sottolineando come «la loro liberazione è un forte segnale da parte della presidente Rodriguez che il governo italiano apprezza molto». La presidente del Consiglio Meloni ha espresso «gioia» per la liberazione dei nostri due connazionali.

