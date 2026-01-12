Venezuela l' annuncio di Tajani | Liberati Trentini e Burlò La gioia di Meloni | Ho parlato con loro aereo già partito per riportarli a casa

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha comunicato che Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati e si trovano presso l'ambasciata d’Italia a Caracas. La premier Meloni ha confermato di aver parlato con loro e che un volo è già stato organizzato per riportarli in Italia. L’annuncio rappresenta un passo importante nella gestione della vicenda, che ha suscitato attenzione e attenzione internazionale.

"Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell'ambasciata d'Italia a Caracas". Lo ha annunciato stamattina il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Lo ho appena comunicato al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha sempre seguito la vicenda in prima persona", continua Tajani in un post pubblicato sul suo account X. "Ho parlato con i nostri due connazionali, che sono in buone condizioni. Presto rientreranno in Italia. La loro liberazione è un forte segnale da parte della presidente" ad interim Delcy "Rodriguez che il governo italiano apprezza molto", conclude il ministro degli Esteri.

#Venezuela Edison José Torres Fernandez, 52enne agente di polizia arrestato a dicembre 2024 per 'tradimento', è morto in carcere a pochi giorni dall'annuncio ufficiale dei rilasci. Lo annuncia una ONG nata per la liberazioni dei prigionieri politici x.com

Sono solo 10, tra venezuelani e stranieri, i detenuti liberati dalla carceri dopo l'annuncio del governo venezuelano. Lo denuncia l'ong venezuelana Giustizia, Incontro e Perdono parlando di circa mille prigionieri che dovrebbero essere rilasciati. "La mancan - facebook.com facebook

