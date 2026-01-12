Venezuela | liberati gli italiani gioia e soddisfazione anche a Lecco

Dopo più di 420 giorni di detenzione senza accuse ufficiali, Alberto Trentini è stato liberato in Venezuela. La notizia ha portato sollievo e soddisfazione anche a Lecco, regione di provenienza dell'italiano. Questo evento rappresenta un passo importante nella vicenda, evidenziando il valore della diplomazia e della solidarietà internazionale.

Dopo oltre 420 giorni di detenzione arbitraria senza accuse formali in Venezuela, Alberto Trentini è finalmente libero. È stato scarcerato insieme a Mario Burlò, accusato genericamente di terrorismo, e si trova ora presso la sede dell’Ambasciata italiana a Caracas, in attesa del rientro in Italia. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Leggi anche: Venezuela: Trentini e Burlò sono stati liberati. L’annuncio di Tajani. Meloni: “Gioia e soddisfazione”

Leggi anche: Tajani: Trentini e Burlò sono liberi, presto il rientro. "Gioia e soddisfazione" di Meloni. Chi sono gli italiani detenuti per mesi in Venezuela

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Venezuela, liberati gli italiani Alberto Trentini e Mario Burlò; Venezuela, liberati Alberto Trentini e Mario Burlò. Meloni ringrazia Rodriguez: “Gioia e soddisfazione”; Venezuela, liberati Trentini e Burlò: Inaspettato dice il cooperante; Venezuela, liberati Alberto Trentini e Mario Burlò. Tajani: i due italiani nell'ambasciata a Caracas. Meloni: «Gioia e soddisfazione».

Venezuela, liberati i prigionieri italiani Alberto Trentini e Mario Burlò. Le prime parole: “Possiamo fumare una sigaretta? Stiamo bene” - Dopo la liberazione di Luigi Gasperin e Biagio Pilieri la notizia della fine della prigionia di altri due connazionali è arrivata dal ministro degli esteri Tajani ... ilrestodelcarlino.it