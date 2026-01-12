Venezuela | liberati gli italiani gioia e soddisfazione anche a Lecco
Dopo più di 420 giorni di detenzione senza accuse ufficiali, Alberto Trentini è stato liberato in Venezuela. La notizia ha portato sollievo e soddisfazione anche a Lecco, regione di provenienza dell'italiano. Questo evento rappresenta un passo importante nella vicenda, evidenziando il valore della diplomazia e della solidarietà internazionale.
Dopo oltre 420 giorni di detenzione arbitraria senza accuse formali in Venezuela, Alberto Trentini è finalmente libero. È stato scarcerato insieme a Mario Burlò, accusato genericamente di terrorismo, e si trova ora presso la sede dell’Ambasciata italiana a Caracas, in attesa del rientro in Italia. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
