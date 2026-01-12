Venezuela | Trentini e Burlò sono stati liberati L’annuncio di Tajani Meloni | Gioia e soddisfazione

Da firenzepost.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo italiano ha annunciato la liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò, detenuti in Venezuela. I due italiani sono attualmente presso l’Ambasciata d’Italia a Caracas. La notizia, confermata da Tajani, è stata accolta con soddisfazione dal presidente Meloni, sottolineando l’importanza di questo risultato per le relazioni diplomatiche tra i Paesi.

Sono stati scarcerati, in Venezuela, Alberto Trentini e Mario Burlò. Si trovano nella sede dell'Ambasciata d'Italia a Caracas. Lo ha annunciato stamattina il ministro degli Esteri, Antonio Tajani L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

venezuela trentini e burl242 sono stati liberati l8217annuncio di tajani meloni gioia e soddisfazione

© Firenzepost.it - Venezuela: Trentini e Burlò sono stati liberati. L’annuncio di Tajani. Meloni: “Gioia e soddisfazione”

Leggi anche: Venezuela, l'annuncio di Tajani: "Liberati Trentini e Burlò". Meloni: "Gioia"

Leggi anche: Venezuela: liberati Alberto Trentini e Mario Burlò, l'annuncio del ministro Tajani. Meloni: «Gioia per la loro liberazione»

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati in Venezuela e si trovano all’ambasciata italiana a Caracas; Venezuela Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi; Venezuela | liberato il detenuto italiano Luigi Gasperin Speranze per Trentini Burlò e Pilieri; Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati.

venezuela trentini burl242 sonoVenezuela, Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati, erano rinchiusi da oltre un anno nel carcere di El Rodeo a Caracas. Tajani: "Sono in buone condizioni" - “Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell’ambasciata d’Italia a Caracas”. ildolomiti.it

venezuela trentini burl242 sonoVenezuela, liberati Alberto Trentini e Mario Burlò. Già in volo verso l'Italia, la famiglia del cooperante: «Notizia attesa 423 giorni» - Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell’ambasciata d'Italia a Caracas. ilgazzettino.it

venezuela trentini burl242 sonoVenezuela, liberati Alberto Trentini e Mario Burlò. Meloni: «Gioia e soddisfazione». Tajani: «Segnale forte» - «Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell'ambasciata d'Italia a Caracas». corriereadriatico.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.