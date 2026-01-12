Venezuela | Trentini e Burlò sono stati liberati L’annuncio di Tajani Meloni | Gioia e soddisfazione
Il governo italiano ha annunciato la liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò, detenuti in Venezuela. I due italiani sono attualmente presso l’Ambasciata d’Italia a Caracas. La notizia, confermata da Tajani, è stata accolta con soddisfazione dal presidente Meloni, sottolineando l’importanza di questo risultato per le relazioni diplomatiche tra i Paesi.
Sono stati scarcerati, in Venezuela, Alberto Trentini e Mario Burlò. Si trovano nella sede dell'Ambasciata d'Italia a Caracas. Lo ha annunciato stamattina il ministro degli Esteri, Antonio Tajani L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
