Venezuela | Trentini e Burlò sono stati liberati L’annuncio di Tajani Meloni | Gioia e soddisfazione

Il governo italiano ha annunciato la liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò, detenuti in Venezuela. I due italiani sono attualmente presso l’Ambasciata d’Italia a Caracas. La notizia, confermata da Tajani, è stata accolta con soddisfazione dal presidente Meloni, sottolineando l’importanza di questo risultato per le relazioni diplomatiche tra i Paesi.

