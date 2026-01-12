Venezuela liberati Alberto Trentini e Mario Burlò l'annuncio di Tajani | erano in carcere da oltre un anno
Il ministro degli Esteri Tajani ha annunciato la liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò, detenuti in Venezuela da oltre un anno senza accuse ufficiali. Dopo più di 400 giorni di detenzione, Trentini è stato finalmente rilasciato. Questa notizia rappresenta un passo importante nel miglioramento delle relazioni diplomatiche tra Italia e Venezuela.
Dopo più di quattrocento giorni di detenzione senza accuse formali, Alberto Trentini è stato liberato. Lo ha annunciato il ministro degli esteri Antonio Tajani. Il cooperante italiano, 46 anni e originario del Lido di Venezia, era prigioniero dal 15 novembre 2024. Con lui anche l'imprenditore torinese detenuto dal novembre 2024. 🔗 Leggi su Fanpage.it
