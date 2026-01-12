Venezuela liberati Alberto Trentini e Mario Burlò l'annuncio di Tajani | erano in carcere da oltre un anno

Da fanpage.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro degli Esteri Tajani ha annunciato la liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò, detenuti in Venezuela da oltre un anno senza accuse ufficiali. Dopo più di 400 giorni di detenzione, Trentini è stato finalmente rilasciato. Questa notizia rappresenta un passo importante nel miglioramento delle relazioni diplomatiche tra Italia e Venezuela.

Dopo più di quattrocento giorni di detenzione senza accuse formali, Alberto Trentini è stato liberato. Lo ha annunciato il ministro degli esteri Antonio Tajani. Il cooperante italiano, 46 anni e originario del Lido di Venezia, era prigioniero dal 15 novembre 2024. Con lui anche l'imprenditore torinese detenuto dal novembre 2024. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Venezuela: liberati Alberto Trentini e Mario Burlò, l'annuncio del ministro Tajani

Leggi anche: Venezuela: liberati Alberto Trentini e Mario Burlò, l'annuncio del ministro Tajani. Meloni: «Gioia per la loro liberazione»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Venezuela, chi sono gli italiani liberati: attesa per Alberto Trentini; Venezuela: liberati Alberto Trentini e Mario Burlò, l'annuncio del ministro Tajani; Venezuela, liberati Pilieri e Gasperin. Speranza per Trentini; Venezuela, attesa per Trentini. Trump riceve petrolieri a Casa Bianca.

venezuela liberati alberto trentiniVenezuela, Tajani: “Liberati Trentini e Burlò” - "Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell'ambasciata d'Italia a Caracas. lapresse.it

venezuela liberati alberto trentiniVenezuela, l'annuncio di Tajani: "Liberati Trentini e Burlò, molto presto rientreranno in Italia" - "Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell’ambasciata d’Italia a Caracas". affaritaliani.it

venezuela liberati alberto trentiniAlberto Trentini è stato liberato. Dopo più di un anno il Venezuela ha scarcerato il cooperante italiano - Scarcerato il cooperante italiano in prigione in Venezuela con l'accusa falsa di cospirazione. wired.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.