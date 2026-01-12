Venezuela | liberati Alberto Trentini e Mario Burlò l' annuncio del ministro Tajani

Il ministro Tajani ha annunciato la liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò, due cooperanti italiani detenuti in Venezuela da oltre 400 giorni. Si tratta di due volontari impegnati in attività umanitarie per una ONG francese, insignita del Premio Nobel per la Pace. Questa notizia rappresenta un passo importante nel percorso di recupero e tutela dei cittadini italiani coinvolti in situazioni di detenzione all’estero.

Chi è il cooperante incarcerato in Venezuela da oltre 400 giorni: il lavoro per la Ong francese premio Nobel per la Pace. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Venezuela: liberati Alberto Trentini e Mario Burlò, l'annuncio del ministro Tajani Leggi anche: Tajani: liberati Trentini e Burlò Leggi anche: Il Venezuela libera l'italiano Luigi Gasperin e Biagio Pilieri. Attesa per Alberto Trentini e Mario Burlò Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Venezuela, chi sono gli italiani liberati: attesa per Alberto Trentini; Venezuela, liberati Pilieri e Gasperin. Speranza per Trentini; Venezuela, attesa per Trentini. Trump riceve petrolieri a Casa Bianca; Venezuela, liberati gli italiani Luigi Gasperin e Biagio Pilieri. Attesa per Alberto Trentini e Mario Burlò. Venezuela, Tajani: 'Trentini e Burlò sono stati liberati' - "Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell'ambasciata d'Italia a Caracas". ansa.it

Venezuela, liberati Alberto Trentini e Mario Burlò - (askanews) – Alberto Trentini e Mario Burlò, due degli italiani detenuti nelle carceri venezuelane, sono stati rilasciati. askanews.it

Alberto Trentini è stato liberato - Tajani: Sono in buone condizioni e si trovano nella sede dell'ambasciata ita ... today.it

A Venezia giornata di preghiera per il cooperante Alberto Trentini, ancora in carcere in Venezuela a differenza di altri prigionieri politici già liberati dalla neo presidente Rodríguez. Al tg3 l'intervista a un suo compagno di detenzione nel famigerato carcere di R - facebook.com facebook

Cosa succede a Alberto Trentini ora che altri italiani sono stati liberati in Venezuela x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.