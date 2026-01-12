Venezuela | liberati Alberto Trentini e Mario Burlò l' annuncio del ministro Tajani

Il ministro Tajani ha annunciato la liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò, due cooperanti italiani detenuti in Venezuela da oltre 400 giorni. Si tratta di due volontari impegnati in attività umanitarie per una ONG francese, insignita del Premio Nobel per la Pace. Questa notizia rappresenta un passo importante nel percorso di recupero e tutela dei cittadini italiani coinvolti in situazioni di detenzione all’estero.

Chi è il cooperante incarcerato in Venezuela da oltre 400 giorni: il lavoro per la Ong francese premio Nobel per la Pace. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

