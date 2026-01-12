Venezuela liberati gli italiani Alberto Trentini e Mario Burlò

Le autorità venezuelane hanno rilasciato Alberto Trentini e Mario Burlò, cittadini italiani detenuti nel paese da oltre un anno senza accuse ufficiali. La loro liberazione rappresenta un passo importante nella risoluzione di questa vicenda, che aveva suscitato attenzione internazionale. Ora i due italiani sono tornati in libertà e si trovano in attesa di ulteriori sviluppi sulla loro situazione.

Le autorità del Venezuela hanno rilasciato gli italiani Alberto Trentini e Mario Burlò, detenuti in carcere nel Paese sudamericano da oltre un anno senza accuse formali. La liberazione è avvenuta nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 gennaio. L’aereo che riporterà in Italia i due connazionali è già partito da Roma. “Ho parlato con i nostri due connazionali, che sono in buone condizioni. La loro liberazione è un forte segnale da parte della presidente Rodriguez che il governo italiano apprezza molto”, scrive sui social il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani. Il doppio rilascio di Trentini e Burlò segue quelli di Luigi Gasperin e Biagio Pileri, disposti nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Venezuela, liberati gli italiani Alberto Trentini e Mario Burlò Leggi anche: Venezuela: liberati Alberto Trentini e Mario Burlò, l'annuncio del ministro Tajani Leggi anche: Il Venezuela libera gli italiani Luigi Gasperin e Biagio Pilieri. Attesa per Alberto Trentini e Mario Burlò Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Venezuela, chi sono gli italiani liberati: attesa per Alberto Trentini; Venezuela, attesa per Trentini. Trump riceve petrolieri a Casa Bianca; Venezuela, liberati Pilieri e Gasperin. Speranza per Trentini; Venezuela, ecco la lista dei detenuti italiani che potrebbero essere liberati. Venezuela, liberati gli italiani Alberto Trentini e Mario Burlò - Le autorità del Venezuela hanno rilasciato gli italiani Alberto Trentini e Mario Burlò, detenuti in carcere nel Paese sudamericano da oltre un anno senza accuse formali. tpi.it

