Venezuela le reazioni della politica | successo diplomazia italiana bipartisan

La liberazione di due italiani in Venezuela ha suscitato reazioni positive da parte della politica italiana, con un consenso bipartisan. Il ministro Tajani ha sottolineato come il risultato sia frutto degli sforzi diplomatici e dell’impegno del governo. Questa vicenda evidenzia l’importanza di un approccio coordinato e dialogante nelle relazioni internazionali, rafforzando l’immagine dell’Italia come paese capace di affrontare con determinazione le sfide diplomatiche.

Sulla liberazione dei due italiani la soddisfazione bipartisan della politica. Il ministro Tajani spiega che il risultato è merito della diplomazia e del governo. La premier Meloni ringrazia la presidente ad interim venezuelana Rodriguez. Servizio di Marino Galdiero. TG2000.

Radio1 Rai. . I piani di Trump. Due i dossier su cui si focalizza l'attenzione della sua amministrazione. Da una parte ci sono le mire sulla Groenlandia. Dall’altra la questione del petrolio venezuelano sotto sanzioni in ogni parte del mondo e le reazioni di Mosca - facebook.com facebook

Energia e Politica - Venezuela, l'attacco Usa e le reazioni internazionali: Nella notte tra il 2 e il 3 gennaio gli Stati Uniti hanno attaccato il Venezuela, in particolare la capitale Caracas, catturando il presidente Nicolas… dlvr.it/TQ93jC staffettaonline.com x.com

