Le reazioni della politica italiana all’attacco Usa contro il Venezuela

Le recenti azioni degli Stati Uniti contro il Venezuela, con l’arresto del presidente Nicolas Maduro, hanno generato reazioni nel panorama politico internazionale. In Italia, diverse forze politiche hanno commentato l’accaduto, evidenziando le implicazioni diplomatiche e il possibile impatto sulle relazioni con il Venezuela e gli Stati Uniti. Questa situazione apre un dibattito sulle strategie di politica estera e sulla posizione italiana nel contesto internazionale.

L’attacco sferrato dagli Stati Uniti contro il Venezuela, che ha portato all’arresto del presidente Nicolas Maduro, ha provocato immediate reazioni a livello di politica internazionale. E per quanto riguarda l’Italia? Da parte della maggioranza quanto espresso equivale a un “”. Antonio Tajani, ministro degli Esteri, ha fatto sapere che la Farnesina «segue con attenzione la situazione» e lo stesso sta facendo Giorgia Meloni, che è molto vicina a Donald Trump. Dure condanne sono invece arrivate dall’opposizione, con prese di posizione ufficiali di Partito democratico e Movimento 5 stelle. Conte: «L’aggressione Usa non ha basi giuridiche». 🔗 Leggi su Lettera43.it

