Venezuela l' annuncio di Tajani | Liberati Trentini e Burlò Meloni | Gioia

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha annunciato che Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati e si trovano presso l'ambasciata italiana a Caracas. L'annuncio ha ricevuto una reazione positiva, con la premier Meloni che ha espresso gioia per il risultato. Questa vicenda evidenzia l'importanza del ruolo diplomatico nel garantire la sicurezza e il rispetto dei cittadini italiani all'estero.

"Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell'ambasciata d'Italia a Caracas". Lo ha annunciato stamattina il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Lo ho appena comunicato al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha sempre seguito la vicenda in prima persona", continua Tajani in un post pubblicato sul suo account X. "Ho parlato con i nostri due connazionali, che sono in buone condizioni. Presto rientreranno in Italia. La loro liberazione è un forte segnale da parte della presidente" ad interim Delcy "Rodriguez che il governo italiano apprezza molto", conclude il ministro degli Esteri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Venezuela, l'annuncio di Tajani: "Liberati Trentini e Burlò". Meloni: "Gioia" Leggi anche: Venezuela: liberati Alberto Trentini e Mario Burlò, l'annuncio del ministro Tajani Leggi anche: Tajani: liberati Trentini e Burlò Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Venezuela, Tajani: 'Trentini e Burlò sono stati liberati'; Venezuela: liberati Alberto Trentini e Mario Burlò, l'annuncio del ministro Tajani; Venezuela, l'annuncio di Tajani: Liberati Trentini e Burlò, molto presto rientreranno in Italia; Venezuela, attesa per Trentini. Trump riceve petrolieri a Casa Bianca. Venezuela, l'annuncio di Tajani: "Liberati Trentini e Burlò". Meloni: "Gioia" - "Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell'ambasciata d'Italia a Caracas". msn.com

Venezuela, Tajani: 'Trentini e Burlò sono stati liberati' - "Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell'ambasciata d'Italia a Caracas". msn.com

Venezuela: liberati Alberto Trentini e Mario Burlò, l'annuncio del ministro Tajani - Chi è il cooperante incarcerato in Venezuela da oltre 400 giorni: il lavoro per la Ong francese premio Nobel per la Pace ... msn.com

#Venezuela Edison José Torres Fernandez, 52enne agente di polizia arrestato a dicembre 2024 per 'tradimento', è morto in carcere a pochi giorni dall'annuncio ufficiale dei rilasci. Lo annuncia una ONG nata per la liberazioni dei prigionieri politici x.com

Sono solo 10, tra venezuelani e stranieri, i detenuti liberati dalla carceri dopo l'annuncio del governo venezuelano. Lo denuncia l'ong venezuelana Giustizia, Incontro e Perdono parlando di circa mille prigionieri che dovrebbero essere rilasciati. "La mancan - facebook.com facebook

