Tajani | liberati Trentini e Burlò

Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati e si trovano presso l'ambasciata d'Italia a Caracas, secondo quanto riferito il 5 maggio 2018. La notizia segna un importante sviluppo nella vicenda, offrendo aggiornamenti sulla loro condizione e sul loro stato di libertà. Restano da monitorare eventuali ulteriori dettagli sulle circostanze della loro liberazione e sulle prossime fasi.

5,18 "Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell'ambasciata d'Italia a Caracas". Lo ha annunciato stamattina il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "L'ho appena comunicato al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha sempre seguito la vicenda in prima persona", continua Tajani in un post pubblicato sul suo account X. La loro liberazione è un forte segnale da parte della presidente ad interim Delcy Rodriguez che il governo italiano apprezza molto". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

