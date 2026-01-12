Tajani | liberati Trentini e Burlò

Da servizitelevideo.rai.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati e si trovano presso l'ambasciata d'Italia a Caracas, secondo quanto riferito il 5 maggio 2018. La notizia segna un importante sviluppo nella vicenda, offrendo aggiornamenti sulla loro condizione e sul loro stato di libertà. Restano da monitorare eventuali ulteriori dettagli sulle circostanze della loro liberazione e sulle prossime fasi.

5,18 "Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell'ambasciata d'Italia a Caracas". Lo ha annunciato stamattina il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "L'ho appena comunicato al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha sempre seguito la vicenda in prima persona", continua Tajani in un post pubblicato sul suo account X. La loro liberazione è un forte segnale da parte della presidente ad interim Delcy Rodriguez che il governo italiano apprezza molto". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Leggi anche: Venezuela, gli italiani Biagio Pilieri e Luigi Gasperin tra i 250 prigionieri liberati. Attesa per Trentini e Burlò

Leggi anche: Venezuela, l’italiano Luigi Gasperin tra i 250 prigionieri liberati: chi è e perché era detenuto. Attesa (e speranza) per Trentini, Pilieri e Burlò

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

tajani liberati trentini burl242Venezuela, Tajani: 'Trentini e Burlò sono stati liberati' - "Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell'ambasciata d'Italia a Caracas". ansa.it

tajani liberati trentini burl242VENEZUELA LIBERATI Venezuela, liberati Gasperin e Pilieri: riaccese le speranze per Trentini e Burlò - Caracas compie un gesto di apertura verso la comunità internazionale annunciando la liberazione di prigionieri politici ... statoquotidiano.it

tajani liberati trentini burl242Venezuela, chi sono gli italiani liberati: attesa per Alberto Trentini - Attesa per Alberto Trentini e Mario Burlò dopo che il nuovo governo venezuelano ha annunciato la liberazione di arrestati stranieri ... vanityfair.it

News - Venezuela. Liberati due italiani. Ora l’attesa per Trentini e Burlò. 9/1/2026

Video News - Venezuela. Liberati due italiani. Ora l’attesa per Trentini e Burlò. 9/1/2026

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.