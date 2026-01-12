Venezuela chi sono gli italiani liberati

Recentemente, in Venezuela, quattro italiani sono stati liberati dopo un periodo di detenzione. Tra loro, Luigi Gasperin, Biagio Pilieri, Alberto Trentini e Mario Burlò. Questa notizia rappresenta un aggiornamento importante sulla situazione dei cittadini italiani coinvolti in vicende legate al paese sudamericano, offrendo chiarezza sulla loro condizione attuale.

Dopo la liberazione di Luigi Gasperin e Biagio Pilieri, sono fuori dal carcere anche Alberto Trentini e Mario Burlò. Il nuovo governo venezuelano ha annunciato la liberazione di arrestati stranieri poco giorni dopo la caduta di Maduro. Venezuela, liberati i prigionieri italiani Alberto Trentini e Mario Burlò. La gioia di Meloni: "Grazie alla presidente Rodriguez" - Dopo la liberazione di Luigi Gasperin e Biagio Pilieri la notizia della fine della prigionia di altri due connazionali è arrivata dal ministro degli esteri Tajani

Trentini e Burlò, chi sono davvero i due italiani liberati in Venezuela - Entrambi liberi dopo oltre un anno di detenzione in Venezuela, entrambi arrivati e arrestati nel p ... tg.la7.it

Venezuela, liberati Alberto Trentini e Mario Burlò – La diretta - Lo hanno comunicato questa mattina il ministro degli Esteri Antonio Tajani e la premier Giorgia Meloni ... lapresse.it

Venezuela, chi sono i primi due italiani liberati

#Venezuela. Dopo 423 giorni di detenzione, i due italiani sono in buone condizioni e pronti al rientro - facebook.com facebook

#Venezuela "Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell'ambasciata italiana a Caracas", è l'annuncio del Ministro degli Esteri Tajani x.com

