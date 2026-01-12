Venezuela chi sono gli italiani liberati

Recentemente, in Venezuela, quattro italiani sono stati liberati dopo un periodo di detenzione. Tra loro, Luigi Gasperin, Biagio Pilieri, Alberto Trentini e Mario Burlò. Questa notizia rappresenta un aggiornamento importante sulla situazione dei cittadini italiani coinvolti in vicende legate al paese sudamericano, offrendo chiarezza sulla loro condizione attuale.

Dopo la liberazione di Luigi Gasperin e Biagio Pilieri, sono fuori dal carcere anche Alberto Trentini e Mario Burlò. Il nuovo governo venezuelano ha annunciato la liberazione di arrestati stranieri poco giorni dopo la caduta di Maduro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

