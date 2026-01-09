Venezuela chi sono gli italiani liberati | attesa per Alberto Trentini

In Venezuela, sono stati liberati Luigi Gasperin e Biagio Pilieri, mentre si attende la scarcerazione di Alberto Trentini e Mario Burlò. Il nuovo governo venezuelano ha annunciato la liberazione di alcuni stranieri detenuti, suscitando attenzione e speranze tra le loro famiglie e comunità. La situazione rimane in evoluzione, con l’attesa di ulteriori sviluppi riguardo agli italiani ancora in carcere nel paese.

Sono fuori dal carcere Luigi Gasperin e Biagio Pilieri. Attesa per Alberto Trentini e Mario Burlò dopo che il nuovo governo venezuelano ha annunciato la liberazione di arrestati stranieri. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Venezuela, chi sono gli italiani liberati: attesa per Alberto Trentini Leggi anche: Venezuela, liberi gli italiani Gasperin e Pilieri. Ancora attesa per Alberto Trentini Leggi anche: Venezuela, rilasciati prigionieri anche stranieri. Madrid: «Liberati 4 spagnoli». Cresce l'attesa per Alberto Trentini Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Venezuela, ecco la lista dei detenuti italiani che potrebbero essere liberati; Luigi Gasperin e Biagio Pilieri sono i primi prigionieri italiani rilasciati dal Venezuela. Attesa per Alberto Trentini; Venezuela, liberati gli italiani Luigi Gasperin e Biagio Pilieri. Attesa per Alberto Trentini e Mario Burlò; Il Venezuela libera alcuni detenuti, anche gli italiani Gasperin e Pilieri. Speranza per Trentini. Venezuela, chi sono gli italiani liberati: attesa per Alberto Trentini - Attesa per Alberto Trentini e Mario Burlò dopo che il nuovo governo venezuelano ha annunciato la liberazione di arrestati stranieri ... vanityfair.it

