Luigi Gasperin e Biagio Pilieri chi sono gli italiani liberati in Venezuela | le loro storie

Luigi Gasperin e Biagio Pilieri sono due italiani coinvolti in vicende legate al Venezuela. Pilieri, giornalista e politico, è stato recentemente liberato dopo oltre un anno di detenzione. Figlio di emigranti siciliani, possiede doppio passaporto e si è impegnato nella denuncia delle problematiche dell’editoria e della libertà di stampa nel paese. Le loro storie riflettono le complesse relazioni tra Italia e Venezuela e le sfide dei cittadini italiani all’estero.

Biagio Pilieri, 60 anni, liberato dopo un anno e 4 mesi di detenzione in Venezuela, è figlio di siciliani emigrati in Sud America, ha il doppio passaporto italo-venezuelano ed e' un giornalista e politico che si e' battuto negli ultimi anni per denunciare la chiusura di organi di informazione, la censura e altri problemi dell'editoria locale. Pilieri e' anche leader del partito Convergenza, fondato nel 1993. Arrestato a Caracas il 28 agosto 2024, da allora Pilieri e' stato rinchiuso nell'Helicoide, una tra le carceri piu' dure del Venezuela, senza la possibilita' di comunicare con nessuno, con l'accusa di terrorismo e tradimento alla patria. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Luigi Gasperin e Biagio Pilieri, chi sono gli italiani liberati in Venezuela: le loro storie Leggi anche: Chi sono i detenuti italiani liberati dal Venezuela: Luigi Gasperin, Biagio Pilieri e Mario Burlò Leggi anche: Venezuela, gli italiani Biagio Pilieri e Luigi Gasperin tra i 250 prigionieri liberati. Attesa per Trentini e Burlò Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Caracas libera gli italiani Luigi Gasperin e Biagio Pilieri. Si spera per Trentini e Burlò; Venezuela, liberati gli italiani Luigi Gasperin e Biagio Pilieri. Attesa per Alberto Trentini e Mario Burlò; Venezuela, gli italiani Biagio Pilieri e Luigi Gasperin tra i 250 prigionieri liberati; Il Venezuela libera alcuni detenuti, anche gli italiani Gasperin e Pilieri. Speranza per Trentini. Il Venezuela rilascia Luigi Gasperin e Biagio Pilieri: cosa sappiamo di Alberto Trentini e degli altri 25 italiani detenuti - La Farnesina parla di azioni messe in campo “che possano garantire una soluzione favorevole per ogni singolo detenuto” e “accelerare” il rilascio degli altri connazionali ... italiaoggi.it

Venezuela, gli italiani Biagio Pilieri e Luigi Gasperin tra i 250 prigionieri liberati. Attesa per Trentini e Burlò - Le autorità venezuelane hanno rilasciato gli italiani Mario Burlò, Biagio Pilieri e Luigi Gasperini, detenuti in Venezuela da più di un anno. ilfattoquotidiano.it

Venezuela, liberato l’italiano Biagio Pilieri - Giornalista e politico in possesso del doppio passaporto, era stato arrestato nell’agosto del 2024 in quanto oppositore del regime di Maduro. lettera43.it

In un colpo d’ala di speranza dopo mesi di angoscia, il Venezuela ha iniziato a rilasciare alcuni dei cittadini stranieri detenuti nel paese. Tra questi figurano gli italiani Luigi Gasperin e Biagio Pilieri, mentre Alberto Trentini e Mario Burlò restano ancora in attesa - facebook.com facebook

Chi sono i prigionieri politici liberati finora in Venezuela. Tra gli italiani Biagio Pilieri e Luigi Gasperin. Ma la macchina repressiva del regime resta intatta. Ancora in carcere oltre 800 detenuti politici. Di Maurizio Stefanini x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.