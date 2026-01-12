Le prime parole di Alberto Trentini libero la telefonata con madre e fidanzata quella sigaretta desiderata ora il ritorno in Italia sull’aereo ci sarà una psicologa

Alberto Trentini, libero, riprende il suo cammino dopo 423 giorni. La telefonata con madre e fidanzata ha segnato una tappa importante, mentre il desiderio di una sigaretta si fa più forte. Ora, sul volo di ritorno in Italia, sarà accompagnato anche da una psicologa, pronta a supportarlo nel nuovo inizio. Una fase di transizione che segna la fine di un lungo periodo di attesa.

Per Alberto Trentini, la fine di un incubo lungo 423 giorni è stata festeggiata con una sigaretta tanto agognata. Dopo oltre un anno di detenzione nel carcere di Rodeo I, il cooperante di Humanity & Inclusion ha finalmente varcato la soglia della libertà. Insieme al connazionale Mario Burlò, è stato scortato senza preavviso fino alla residenza dell’ambasciatore italiano a Caracas, segnando la conclusione di una delle vicende diplomatiche più complesse degli ultimi anni. Il rilascio è avvenuto nella tarda serata di ieri, quando un’auto governativa ha lasciato i due uomini davanti alla rappresentanza italiana. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Le prime parole di Alberto Trentini libero, la telefonata con madre e fidanzata, quella sigaretta desiderata, ora il ritorno in Italia (sull’aereo ci sarà una psicologa) Leggi anche: Caso Alberto Trentini, le parole della madre: “Il governo si è speso poco per mio figlio” Leggi anche: Alberto Trentini è libero: il cooperante italiano e Mario Burlò sono nell’ambasciata italiana a Caracas. Un aereo sta andando a prenderli Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Alberto Trentini appena uscito dal carcere: “Posso avere una sigaretta? Ci hanno trattato bene, non ci hanno …; La famiglia di Trentini: In Alberto e in noi ferite difficilmente guaribili; Alberto Trentini liberato, le prime parole dopo il rilascio: «Non sapevo nulla di Maduro, ora posso fumare una sigaretta?»; Trentini è libero. Con lui scarcerato anche l'imprenditore Burlò. Ecco la loro prima foto insieme. Le prime parole di Trentini dopo la liberazione: «Inaspettato. Sono felice, posso fumare una sigaretta?» L'emozione e le telefonate a mamma e fidanzata - Trentini è arrivato all’ambasciata d’Italia a Caracas che è ormai notte fonda, assieme a Mario Burlò, l’altro italiano finalmente rilasciato dal governo del Venezuela ... corriere.it

Venezuela, Alberto Trentini libero con Mario Burlò. Le prime parole: “Posso avere una sigaretta?” - « Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell'ambasciata d'Italia a Caracas». msn.com

Alberto Trentini libero: la telefonata a casa, il viaggio di ritorno e la gestione del trauma. «Posso avere una sigaretta?» - Per Alberto Trentini, dopo 423 giorni di buio nel Rodeo I, tornare a respirare senza il peso delle ... msn.com

Alberto Trentini è finalmente libero! "Non sapevamo che ci avrebbero liberati. Nell’ultimo trasferimento non siamo stati incappucciati, a differenza delle altre volte" Le sue prime parole e la gioia della famiglia - facebook.com facebook

Le prime parole di Can Yaman dopo il rilascio: "Cara stampa italiana, vi pare che vado in giro con delle sostanze" x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.