Alberto Trentini libero dopo 13 mesi con lui esce dal carcere venezuelano anche Mario Burlò | ‘Presto in Italia’

Alberto Trentini, dopo 13 mesi di detenzione nel carcere venezuelano, è stato rilasciato. Con lui è stato liberato anche Mario Burlò. La notizia è stata comunicata dal Ministro degli Esteri Tajani nel corso della notte, confermando che entrambi si trovano ora presso l’Ambasciata. La loro situazione si è risolta positivamente, permettendo loro di tornare in Italia nel prossimo futuro.

L’annuncio nel cuore della notte del Ministro degli Esteri Tajani: “Stanno bene, sono nella sede dell’Ambasciata”. La notizia è arrivata quando l’Italia dormiva ancora. Poco prima delle 5:00 del mattino tra l’11 e il 12 gennaio è arrivata la conferma dalla Farnesina: Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati e hanno già raggiunto la sede dell’ambasciata italiana a Caracas. A darne l’annuncio è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha parlato direttamente con entrambi i connazionali: “Sono in buone condizioni, sereni, e hanno già potuto sentire le loro famiglie. Rientreranno in Italia tra oggi e domani. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

