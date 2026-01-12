Alberto Trentini libero dopo 13 mesi con lui esce dal carcere venezuelano anche Mario Burlò | ‘Presto in Italia’

Alberto Trentini, dopo 13 mesi di detenzione nel carcere venezuelano, è stato rilasciato. Con lui è stato liberato anche Mario Burlò. La notizia è stata comunicata dal Ministro degli Esteri Tajani nel corso della notte, confermando che entrambi si trovano ora presso l’Ambasciata. La loro situazione si è risolta positivamente, permettendo loro di tornare in Italia nel prossimo futuro.

L’annuncio nel cuore della notte del Ministro degli Esteri Tajani: “Stanno bene, sono nella sede dell’Ambasciata”. La notizia è arrivata quando l’Italia dormiva ancora. Poco prima delle 5:00 del mattino tra l’11 e il 12 gennaio è arrivata la conferma dalla Farnesina: Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati e hanno già raggiunto la sede dell’ambasciata italiana a Caracas. A darne l’annuncio è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha parlato direttamente con entrambi i connazionali: “Sono in buone condizioni, sereni, e hanno già potuto sentire le loro famiglie. Rientreranno in Italia tra oggi e domani. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Alberto Trentini libero dopo 13 mesi, con lui esce dal carcere venezuelano anche Mario Burlò: ‘Presto in Italia’ Leggi anche: Venezuela, libero a breve l'italiano Luigi Gasperin. Attesa per Alberto Trentini, Mario Burlò e Biagio Pilieri Leggi anche: Appello a Giorgia Meloni per Mario Burlò, torinese detenuto in Venezuela con Alberto Trentini: “Vogliamo riabbracciarlo” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Alberto Trentini detenuto a Caracas: ore di angoscia per le sorti del cooperante veneziano: «Liberatelo subito»; Alberto Trentini è libero. Il cooperante italiano è con Mario Burlò nella sede dell’ambasciata a Caracas; Alberto Trentini, chi è l’italiano detenuto in Venezuela da 400 giorni che potrebbe tornare libero; Il caso di Alberto Trentini, detenuto da 400 giorni. Alberto Trentini è stato liberato - Tajani: Sono in buone condizioni e si trovano nella sede dell'ambasciata ita ... today.it

