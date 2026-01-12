Venezuela Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi

In Venezuela, Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati recentemente messi in libertà, segnando un importante sviluppo nel contesto politico nazionale. La situazione si è evoluta in seguito alla caduta di Nicolás Maduro, con la nuova presidente Delcy Rodriguez che si impegna in un delicato processo di rinnovamento dell’immagine istituzionale, nel tentativo di stabilizzare il paese e avviare un percorso di riforme.

La svolta è arrivata nel vuoto di potere seguito alla caduta di Nicolás Maduro, con la nuova presidente Delcy Rodriguez impegnata in una complessa operazione di restyling d'immagine.

