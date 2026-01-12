Valtur Brindisi la sconfitta di Cremona conferma chiari segnali di criticità

Valtur Brindisi, dopo la sconfitta di Cremona, evidenzia segnali di criticità. L’atteggiamento superficiale nelle trasferte recenti e i risultati ottenuti, tra sconfitte e vittorie di misura contro squadre di bassa classifica, suggeriscono problematiche già presenti. È importante analizzare queste performance per individuare eventuali aree di miglioramento e affrontare con maggiore attenzione le prossime sfide del campionato.

BRINDISI - L'atteggiamento superficiale con cui la squadra ha affrontato le ultime trasferte di campionato, le sconfitte di Bergamo, Rieti, Cremona e la vittoria di misura contro Roseto, ultima della classe, lasciano ben pensare e confermano che non si tratti di episodi casuali ma di veri e.

Brindisi soffre ancora in trasferta e perde a Cremona: le pagelle La Valtur Brindisi soffre ancora in trasferta e cade sul campo della Juvi Cremona. Ottima la difesa degli uomini di coach Bechi.

