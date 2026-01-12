Valtur Brindisi la sconfitta di Cremona conferma chiari segnali di criticità
Valtur Brindisi, dopo la sconfitta di Cremona, evidenzia segnali di criticità. L’atteggiamento superficiale nelle trasferte recenti e i risultati ottenuti, tra sconfitte e vittorie di misura contro squadre di bassa classifica, suggeriscono problematiche già presenti. È importante analizzare queste performance per individuare eventuali aree di miglioramento e affrontare con maggiore attenzione le prossime sfide del campionato.
BRINDISI - L'atteggiamento superficiale con cui la squadra ha affrontato le ultime trasferte di campionato, le sconfitte di Bergamo, Rieti, Cremona e la vittoria di misura contro Roseto, ultima della classe, lasciano ben pensare e confermano che non si tratti di episodi casuali ma di veri e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Valtur Brindisi a Cremona per vincere e continuare a stupire
Leggi anche: Battuta d’arresto per la Valtur Brindisi: cade a Cremona, punteggio finale 72-61
Battuta d’arresto per la Valtur Brindisi: cade a Cremona, punteggio finale 72-61; Cremona frena la Valtur: al PalaRadi finisce 72 - 61 - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi; Basket A2: nel Pala Radi brutta sconfitta della Valtur con Cremona; Cremona frena la Valtur: al PalaRadi finisce 72-61.
Valtur Brindisi: non si placa il mal di trasferta - Esiste il mal d’auto, il mal di mare, il mal d’aria e per tutti più o meno ci sono medicinali in grado di attenuarne i sintomi. pianetabasket.com
Valtur Brindisi (@ValturBrindisi) on X x.com
Brindisi soffre ancora in trasferta e perde a Cremona: le pagelle La Valtur Brindisi soffre ancora in trasferta e cade sul campo della Juvi Cremona. Ottima la difesa degli uomini di coach Bechi. Leggi su: - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.