Valsa sempre a contatto con Perugia Ma alla fine il maggior valore si fa sentire

Il confronto tra Perugia e Valsa Group Modena si è concluso con la vittoria dei padroni di casa al quarto set, in una partita equilibrata e combattuta. Perugia, sempre a contatto con le sfide più intense, ha mostrato determinazione e attenzione ai dettagli. La vittoria evidenzia l’importanza di ogni punto e il valore della costanza nel volley di alto livello. Un match che sottolinea la crescita e la competitività delle due formazioni.

SIR S. SCAI PERUGIA 3 VALSA GROUP MODENA 1 (27-25 19-25 25-21 25-20) Perugia: Ben Tara 11, Giannelli 8, Plotnytskyi 13, Semeniuk 16, Loser 10, Russo 4, Colaci (L), Argilagos, Dzavoronok, Solé 1, Cvanciger, Ishikawa ne, Crosato ne, Gaggini (L2) ne. All. Lorenzetti. Modena: Buchegger 16, Tizi-Oualou 2, Davyskiba 13, Porro 19, Sanguinetti 7, Mati 9, Perry (L), Anzani 1, Ajayi ne, Massari ne, Tauletta ne, Bento ne, Giraudo ne, Federici (L2) ne. All. Giuliani. Arbitri: Simbari e Canessa. Note: spettatori 4000. Durata set: 32', 26', 27', 31'. Tot: 1h56. Perugia: ace 6, bs 19, muri 6, errori totali 24.

La Valsa contro i campioni. Perugia è in un tour de force - Volley SuperLega I gialli sfidano i numeri uno al mondo, quarto posto da difendere. ilrestodelcarlino.it

