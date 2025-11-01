Perugia via alla Fiera dei Morti La sindaca | Un evento che ci fa sentire comunità
Taglio del nastro e via all'edizione 2025 della Fiera dei Morti, il tradizionale appuntamento perugino che andrà avanti fino al 5 novembre. A Pian di Massiano quest'anno sono presenti 518 stand e in centro storico ci sono altri cento stand. Al doppio taglio del nastro - uno a piazzale Umbria. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Perugia La Fiera dei Morti anche in Centro Vi aspettiamo nel centro storico di Perugia, dall'1 al 5 Novembre con La Fiera dei Morti Corso Vannucci e Via Mazzini artigianato Piazza Matteotti enogastronomia dalle Regioni d'Italia Piazza Italia città g - facebook.com Vai su Facebook
Fiera dei Morti a Perugia 2025: tradizione, mercato e consigli anti-borseggio - Tutto sulla Fiera dei Morti 2025 a Perugia: date, aree (Pian di Massiano e centro), consigli antitaccheggio per una visita serena. Scrive umbriaoggi.it
Perugia, la fiera dei morti 2025 torna dal primo al 5 novembre - Perugia si prepara ad accogliere la Fiera dei Morti 2025, in programma da sabato 1 a mercoledì 5 novembre, tra centro storico e Pian di Massiano. Riporta msn.com
Perugia, la Fiera dei Morti al via tra novità e provvedimenti sulla viabilità: la guida per l'evento più tradizionale della città - A Pian di Massiano e in centro storico, con piazza Italia grande protagonista grazie agli operatori delle città ... Si legge su ilmessaggero.it