Cos’è Bending Spoons l’azienda italiana che avrà il maggior valore di sempre

Bending Spoons, startup milanese emergente, punta a conquistare il titolo di azienda più preziosa mai vista in Italia. Con una vision ambiziosa e innovativa, si propone di sfidare giganti storici come Luxottica, portando avanti progetti rivoluzionari nel settore tecnologico e digitale. Un percorso audace che potrebbe riscrivere le regole del successo imprenditoriale nel nostro Paese.

C’è un’azienda a Milano che ha un obiettivo quasi folle: diventare la società più preziosa della storia italiana, superando giganti come Luxottica. Si chiama Bending Spoons e, anche se il nome potrebbe non dirti nulla, sicuramente conosci i suoi prodotti o le app che ha comprato, come Evernote, WeTransfer o il mitico portale AOL e da qualche giorno anche Eventbrite. Fondata nel 2013 da un gruppo di ragazzi, tra cui l’attuale guida, Luca Ferrari, 40 anni, oggi questa realtà vale ben 11 miliardi di dollari, una cifra che la piazza tra le regine assolute del mondo tecnologico europeo. La loro strategia è molto originale: non inventano quasi mai nulla da zero, ma comprano aziende famose che però sono rimaste “bloccate” in una fase di stallo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

