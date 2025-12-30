Al Magicland di Valmontone arriva la Befana volando sulla zipline più lunga d’Italia

Il 6 gennaio, Magicland di Valmontone ospiterà un evento speciale: la Befana arriverà volando sulla zipline più lunga d’Italia, atterrando direttamente al centro del Lago di Magicland. Un modo originale per celebrare l’Epifania, offrendo ai visitatori un’esperienza unica e divertente. Un’occasione per vivere una tradizione in modo diverso, in un ambiente immerso nel divertimento e nella magia del parco.

Quella che arriverà a MagicLand il 6 gennaio sarà la Befana più incredibile di sempre. Abbandonata la classica scopa, infatti, la celeberrima vecchina arriverà al parco volando lungo la zipline più lunga d'Italia, calandosi direttamente al centro del Lago di MagicLand.

