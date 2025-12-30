Al Magicland di Valmontone arriva la Befana volando sulla zipline più lunga d’Italia
Il 6 gennaio, Magicland di Valmontone ospiterà un evento speciale: la Befana arriverà volando sulla zipline più lunga d’Italia, atterrando direttamente al centro del Lago di Magicland. Un modo originale per celebrare l’Epifania, offrendo ai visitatori un’esperienza unica e divertente. Un’occasione per vivere una tradizione in modo diverso, in un ambiente immerso nel divertimento e nella magia del parco.
