Dal 25 ottobre al 2 novembre la paura va in scena al Magicland di Valmontone

A MagicLand il divertimento sarà più spaventoso che mai! Per tutto il mese di ottobre, il parco divertimenti più grande del Centro-Sud Italia si è trasformato in un mondo da brividi, con atmosfere dark, decorazioni spettacolari e attrazioni a tema per grandi e piccini.Ma è dal 25 ottobre al 2. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Altre letture consigliate

Dal 31 ottobre al 2 novembre tornano i Centogusti dell’Appennino: tre giorni tra sapori autentici, vicoli incantati e tanta allegria! - facebook.com Vai su Facebook

I Mercatini dell'#Etna Ottobre/Novembre/Dicembre #Ragalna #Catania #eventisicilia25 #yummysicily #visitsicilyinfo #Food - X Vai su X

L'oroscopo della settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2025 e pagelle: Cancro 'voto 10' - L'oroscopo settimanale interessante la fine di ottobre e l'inizio di novembre preannuncia massima fortuna anche allo Scorpione ... Segnala it.blastingnews.com

Dal 25 ottobre al 2 novembre a Longarone torna Arredamont - Si svolgerà dal 25 ottobre al 2 novembre a Longarone (Belluno) Arredamont, la 47esima Mostra nazionale dell'arredare in montagna. msn.com scrive

L'oroscopo dell’amore dal 27 ottobre al 2 novembre: Scorpione e Cancro sul podio - Settimana intensa sul piano dei sentimenti: Scorpione e Cancro vivono un profondo equilibrio, mentre Ariete e Bilancia affrontano prove di maturità ... Segnala it.blastingnews.com