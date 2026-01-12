Valditara a tutto campo da Bari | le risposte del Ministro su educazione sessuale app per lo psicologo aumenti medi complessivi di 416 euro per i docenti nella sottoscrizione del contratto 2025-2027

Il Ministro Valditara a Bari ha illustrato le novità per il settore scuola, tra cui un aumento medio di 416 euro mensili per i docenti nel contratto 2025-2027 e il lancio di un’app dedicata al supporto psicologico degli studenti. Durante l’evento, sono state affrontate anche le questioni relative all’educazione sessuale e alle modalità di accesso ai servizi psicologici digitali, offrendo chiarimenti sulle future strategie del sistema scolastico italiano.

