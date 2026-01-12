Valditara a tutto campo da Bari | le risposte del Ministro su educazione sessuale app per lo psicologo aumenti medi complessivi di 416 euro per i docenti nella sottoscrizione del contratto 2025-2027
Il Ministro Valditara a Bari ha illustrato le novità per il settore scuola, tra cui un aumento medio di 416 euro mensili per i docenti nel contratto 2025-2027 e il lancio di un’app dedicata al supporto psicologico degli studenti. Durante l’evento, sono state affrontate anche le questioni relative all’educazione sessuale e alle modalità di accesso ai servizi psicologici digitali, offrendo chiarimenti sulle future strategie del sistema scolastico italiano.
Giuseppe Valditara annuncia che nel prossimo contratto scuola "l'aumento medio complessivo sarà di 416 euro al mese" e lancia un'App per il supporto psicologico degli studenti. Sull'educazione sessuale il Ministro chiarisce che per i corsi extracurriculari ai minori "occorre il consenso dei genitori". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Valditara: “Due contratti in tre anni, mai avvenuto prima. Fino a 416 euro mensili per i docenti con la firma del nuovo contratto 2025-27”. E sulla Cgil: “Massimalista e radicale”
Leggi anche: Scuola, firmato rinnovo del contratto. Valditara: “Aumenti per docenti e Ata di 150 e 110 euro”
Valditara minacciato a Bari: cosa urlano al ministro - "A mezzo stampa apprendiamo che pochi giorni fa proteste violente hanno accolto il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara davanti al Teatro Petruzzelli di Bari. iltempo.it
Usr direzione generale, Valditara sceglie Nappa Leggi tutto: - facebook.com facebook
#Scuola, firmato decreto da 23,1 milioni di euro per #mense scolastiche e tempo pieno. Valditara: “Misura concreta per potenziare l’offerta scolastica, sostenere le famiglie e contrastare le disuguaglianze educative”. Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuse x.com
