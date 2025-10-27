Stipendio | dal 2019 al 2025 i docenti hanno perso 2.307 euro annui L’inflazione annulla gli aumenti

Sul tavolo delle trattative c'è il rinnovo dei contratti del comparto scuola. Nei prossimi giorni si potrebbero delineare nuovi scenari, ma allo stato attuale i sindacati sembrano convergere sull'insufficienza dei fondi stanziati. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Altre letture consigliate

Soddisfatti del lavoro, nonostante lo stipendio basso. Autonomi nella didattica, ma ancora senza un ricambio generazionale. È l’identikit dei docenti italiani secondo il rapporto OCSE TALIS 2024 - facebook.com Vai su Facebook

Stipendio docenti e ATA ottobre 2025: cedolino visibile su NoiPA. Scatti anzianità, vacanza contrattuale, Fondo Espero: spieghiamo tutte le voci - X Vai su X

Stipendi dei docenti, ecco quanto guadagnano tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado di istruzione - Con una inflazione crescente e una perdita di acquisto dei salari che non ha precedenti, la questione salariale dei docenti italiani è al centro del dibattito pubblico e dell’attenzione politica. Lo riporta tecnicadellascuola.it

Stipendi Docenti e ATA: novità a novembre 2025, i nuovi importi, la tabella - Novembre porta importanti aggiornamenti per gli stipendi docenti ed ATA. Come scrive informazionescuola.it

Avviso per Docenti e ATA: arretrati e aumenti di stipendio previsti, sconti, agevolazioni e prestiti con condizioni agevolate. Il punto ad Ottobre 2025 (Verifica le opportunità) - Si lavora per un piano di crescita e di welfare sotto il profilo economico per le figure professionali afferenti al personale scolastico. Da orizzontescuola.it