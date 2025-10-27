Stipendio | dal 2019 al 2025 i docenti hanno perso 2.307 euro annui L’inflazione annulla gli aumenti

Orizzontescuola.it | 27 ott 2025

Sul tavolo delle trattative c'è il rinnovo dei contratti del comparto scuola. Nei prossimi giorni si potrebbero delineare nuovi scenari, ma allo stato attuale i sindacati sembrano convergere sull'insufficienza dei fondi stanziati.  L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

