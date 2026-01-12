Uomini e Donne Ciro sbugiarda Martina | Durante il programma ci siamo visti di nascosto | VIDEO

Durante l'ultima puntata di Uomini e Donne, Ciro ha rivelato di aver incontrato Martina di nascosto durante il programma. La scoperta ha attirato l'attenzione dei fan e sollevato nuove questioni sulla relazione tra i due. Questo episodio, avvenuto a distanza di un anno, ha suscitato discussioni tra gli spettatori e i media, evidenziando come le dinamiche personali possano emergere anche in contesti televisivi.

Ciro e Martina si sono visti di nascosto durante Uomini e Donne, scoppia il caso ad un anno di distanza. La confessione dell'ex corteggiatore sa tanto di vendetta. Uomini e Donne, Ciro sbugiarda Martina De Ioannon: "Ci vedevamo di nascosto in hotel quando lei era tronista" - Una confessione inattesa, arrivata a poche ore da una nuova registrazione, mette in discussione ancora una volta il percorso televisivo di Martina De Ioannon.

IN ESCLUSIVA: Nella registrazione di oggi di #UominieDonne Ciro ha fatto importanti confessioni sul suo percorso da corteggiatore durante il trono di Martina! x.com

