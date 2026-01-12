Una sigaretta e il grattacielo va in fiamme | Pannelli altamente infiammabili usati come rivestimento
Il processo per il rogo della Torre dei Moro, avvenuto a causa di pannelli altamente infiammabili, si apre con dodici richieste di condanna fino a otto anni. Davanti alla giudice Amelia Managò si sono svolte le udienze, mentre il pubblico ministero Marina Petruzzella ha presentato la requisitoria, evidenziando le responsabilità colpose nell’incidente che ha devastato il grattacielo di 18 piani.
